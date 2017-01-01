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Başkan Özgüven oyunu kullandı



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KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, referandum için oyunu Ereğli Dumlupınar Ortaokulunda kullandı.

Oy kullanmaya ailesiyle birlikte giden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, oğlunun ilk defa oy kullandığını belirterek, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu referandum ülkemiz için bir dönüm noktası, şehrimize ve ülkemize daha çok, daha hızlı hizmet vermek için bir fırsat. Umarım ülkemiz için en doğru sonuç çıkar ve hızla büyüyerek hedeflerimize ulaşırız. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

(BG-AH-Y)



16.04.2017 12:03:18 TSI

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