16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Sekmen, oyunu eşi ile birlikte kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:01
Başkan Sekmen, oyunu eşi ile birlikte kullandı
Başkan Sekmen, oyunu eşi ile birlikte kullandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Doğa Alca - Selçuk Kaya
ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eşi Gülay Sekmen ile birlikte Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Saat 11:30'da Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu okuluna eşi Gülay Sekmen ile birlikte gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Allah hayırlı uğurlu etsin" diyerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Sekmen, "Halk oylaması için oyumuzu kullandık. Vatandaşlarımız sakin bir şekilde demokrasiye uygun ve seçim yasalarına uygun şekilde oylarını kullanıyorlar. Vatanımızı milletimize hayırlı olsun. İnanıyorum ki Türk milleti olarak 17 Nisan sabahı daha güçlü bir ülke olarak uyanmış olacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bir kalkınma hamlesi yakaladık. Bu yeni sistemle de istikrarımız devam edecek. 80 milyon insanımız birbirinin yakını olacak. Tercihi ne yönde olursa olsun birbirimize olan güveni ve kardeşliği devam ettireceğiz. Asıl olan hem vatanımızın hem de ülke insanımızın mutluluğudur. Bunu sağlayabildiğimiz zaman ne mutlu bizlere, çünkü biz mazisi hem temiz olan hem de güçlü olan bir milletiz. Dün nasılsak bugün ve yarında öyle olmalıyız. Ama kalkınmış bir ülkenin vatandaşı olmanın da mutluluğu yaşamalıyız. Bunun için ülkeyi idare eden yöneticilere bir şey düşüyor. Ülkeyi hızlı bir şekilde kalkındırmak, kakınmış gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmaktır. Yarış bitmiyor. Her gün yeni buluşları ve çalışmaları ortaya koymamız gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek bu yarışta var oluruz. Yapamazsak hem ülke insanımızı mutsuz ederiz hem de ülkenin geleceğini tehlikeye sokarız. Bu referandumun ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bu referandum ülkemizin birlik ve beraberliğine güven verecek düşmanlarını da korku ve endişe verecek" dedi.
(DA-AA-Y)

16.04.2017 12:09:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da 'rock' gece
YEREL

ERZURUM'DA 'ROCK' GECE
Sağlık Bakanı Akdağ oyunu Erzurum'da kullandı
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ OYUNU ERZURUM'DA KULLANDI
Doğu Anadolu'da sıcak hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SICAK HAVA
Oltulular referandum oylamasına ilgi gösteriyor
YEREL

OLTULULAR REFERANDUM OYLAMASINA İLGİ GÖSTERİYOR
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Kaçak sigaralarla yakalanan zanlılardan &quot;Haberimiz yok&quot; savunması
YEREL

KAÇAK SİGARALARLA YAKALANAN ZANLILARDAN "HABERİMİZ YOK" SAVUNMASI
Aydemir: Milli irade iman kalasıdır
YEREL

AYDEMİR: MİLLİ İRADE İMAN KALASIDIR
Aydemir Şeker Fabrikası çalışanlarıyla buluştu
YEREL

AYDEMİR ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARIYLA BULUŞTU
İbrahim Erkal için dua ettiler
YEREL

İBRAHİM ERKAL İÇİN DUA ETTİLER
Aras Nehri Karların erimesi sonucu yükseldi
YEREL

ARAS NEHRİ KARLARIN ERİMESİ SONUCU YÜKSELDİ
5 günde 4 program
YEREL

5 GÜNDE 4 PROGRAM
Erzurum'da kayıp 2 kız bulundu
YEREL

ERZURUM'DA KAYIP 2 KIZ BULUNDU
Aydemir gençlere seslendi
YEREL

AYDEMİR GENÇLERE SESLENDİ
Olur ve Oltu İlçelerinde kursiyerler sertifikalarını aldı
YEREL

OLUR VE OLTU İLÇELERİNDE KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI
Ilıcalı'nın Tramvay Projesine Bakan Arslan'dan destek
YEREL

ILICALI'NIN TRAMVAY PROJESİNE BAKAN ARSLAN'DAN DESTEK
Aziziye'den Digor'a kardeşlik köprüsü
YEREL

AZİZİYE'DEN DİGOR'A KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ
Çelebi, Güneş Vakfının konuğu oldu
YEREL

ÇELEBİ, GÜNEŞ VAKFININ KONUĞU OLDU
7 yıl süren küskünlük sona erdi
YEREL

7 YIL SÜREN KÜSKÜNLÜK SONA ERDİ
Milletvekili Deligöz'den son sürat referandum çalışmaları
YEREL

MİLLETVEKİLİ DELİGÖZ'DEN SON SÜRAT REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Kayıp işçi bulanamıyor
YEREL

KAYIP İŞÇİ BULANAMIYOR
Diş sararması en çok neden meydana gelir?
YEREL

DİŞ SARARMASI EN ÇOK NEDEN MEYDANA GELİR?
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!
İŞ-YAŞAM

İŞTE EN ÇOK TÜRK MİLYARDERİ ÇIKARAN ŞEHİR!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...
  • 4 Bunları telefonunuza mutlaka indirin!