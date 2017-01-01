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Bursa'da Vali Küçük ve Başkan Altepe oylarını kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:10
Bursa'da Vali Küçük ve Başkan Altepe oylarını kullandı
Bursa'da Vali Küçük ve Başkan Altepe oylarını kullandı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da Vali İzzettin Küçük ile Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasında oylarını eşleriyle birlikte kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, halk oylamasında oyunu kullanmak için 10.30 sıralarında eşi Hüsniye Altepe ile birlikte 1. Murat İlkokuluna geldi. Oyunu 1048 numaralı sandıkta kullanan Başkan Altepe, sandık görevlileri ve oy kullanmak için gelen vatandaşlarla sohbet ettikten sonra, oyunu kullandı.
Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Altepe, Türkiye'nin önemli bir eşikten geçtiğini ve Türk demokrasi hayatı için tarihi bir gün yaşadığını kaydetti. Bugün son sözü halkın söyleyeceğini dile getiren Başkan Altepe, halk oylamasının huzur ve güven içinde tamamlanması temennisinde bulundu.
Türk halkının bugüne kadar sandıkta iyi sınavlar verdiğini ve sandık başında büyük devrimler yaptığını ifade eden Başkan Altepe, "Uzun süredir gündemde olan Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi son 1,5 aydır da yoğun şekilde konuşuldu, tartışıldı. Her türlü yönü anlatıldı. Türkiye için yeni bir sistem. Artık Türkiye'de taşların yerine oturması için adımlar atılması isteniyor, hükümet ve yönetim tarafından. Ve bunu destekleyen partilerle birlikte. Her zaman olduğu gibi son sözü büyük Türk milleti söyleyecek. Halkımızın kararına saygılıyız. Bu karar inşallah ülkemize, Türk İslam dünyası için de hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Vali Küçük oy sırası bekledi
Vali İzzettin Küçük ise saat 11.00 sıralarında geldiği Hamzabey İlkokulunda yoğun bir katılımla karşılaştı. Vatandaşlar oylarını kullanmak için kuyruklar oluştururken, bazıları Vali İzzettin Küçük'e sırasını vermek istedi. Ancak Vali Küçük, vatandaşların bu isteğini geri çevirerek sırasını beklemeyi sürdürdü. Eşi Ayşe Küçük ise oyunu kullanan Vali Küçük, "Halk oylamaları ve seçimler demokrasinin şölen günleridir. Çünkü halk iradesinin tecelli ettiği yerler ve zamanlardır. Bursa'da 5 bin 731 sandıkta 2 milyon 107 bin seçmenimiz var. Bütün il ve ilçelerde, köylerde her türlü tedbiri aldık. Bu amaçla 5 bin 650 polis görevlendirdik. Bin 700'e yakın da jandarma personeli görevli. Bunun dışında elektrik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri de görevleri başındadır. Vatandaşımızın hür iradelerini engellemeye tabi olmadan sandığa yansıtmaları için her türlü tedbir alınmıştır. Yarın da yine beraber olacağız. Nice seçimler ve referandumlar yaşadık. Bursalılar yine bugünkü gibi yarın da işlerine devam edecekler" dedi.
(MA-

16.04.2017 12:17:34 TSI
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