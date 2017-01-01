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İnce oyunu Yalova'da kullandı



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce oyunu memleketi Yalova'da kullandı.

Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili oy kullanma işlemi Yalova'da sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Saat 08:00'de başlayan oy kullanma işlemi kapsamında CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'de oyunu kullanacağı Saffet Çam Ortaokulu'na geldi. İnce oyunu 1106 nolu sandıkta eşi Ülkü İnce ve oğlu Salih İnce ile birlikte kullandı. Herhangi bir açıklamada bulunmayan İnce, "Hayırlı olsun" demekle yetindi. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce daha sonra oy kullanılan sınıfları gezerek vatandaşları ve sandık görevlilerini selamladı.

(SÇ-MŞ)



16.04.2017 12:19:49 TSI

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