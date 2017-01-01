y kullanmaya oğlunun kucağında geldi

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Oy kullanmaya oğlunun kucağında geldi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Anayasa değişikliği halk oylamasında Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan oyunu kullandı.

Vali Peynircioğlu eşi Gülay ve oğlu Törehan Peynircioğlu ile Atatürk Anadolu Lisesinde 1233 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Vali Peynircioğlu, oy kullanımı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevi olan oy verme işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Halk oylaması sonuçlarının Türkiye Devleti ve Milleti için iyi sonuçlar getireceğine inandıklarını belirten Peynircioğlu, şunları söyledi: "Vatandaşlarımız hür iradeleriyle tercihlerini yapıyor. Güven ve huzur içerisinde vatandaşlarımız oylarını kullanıyor. Niğde ili genelinde her hangi bir sorun bulunmamaktadır. Halk oylamasında iki tercih var. Ülkemizde ve ilimizde demokrasi bayramı yaşanıyor. İnşallah vatandaşımızın hür iradesi sandığa yansıyacak."

AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da Atatürk Anadolu Lisesinde 1128 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kavaklıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti olarak bir aydır halk oyu kampanyası yaptıklarını belirtti. Anayasa paketini köy köy, kasaba kasaba gezerek vatandaşlara anlattıklarını vurgulayan Kavaklıoğlu, "Vatandaşlarımız bu işi zaten yakından takip etti. Olumlu bir hava var. Bu halk oylaması ülkemiz için çok önemli. Bu değişim Türkiye'nin önünü açacak, istikrarsızlık olmayacak. Türkiye'nin geleceği adına ümitliyiz. İnşallah ülkemiz ve milletimiz için güzel günler bizleri bekliyor." diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, oyunu Bor Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesinde kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ise, 1045 nolu sandıkta oyunu kullandı.

(YE-AÖ-Y)



16.04.2017 12:27:56 TSI

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