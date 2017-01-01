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AK Parti Nevşehir milletvekilleri oylarını kullandı



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Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider referandumda oylarını kullandı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz merkez 75.yıl ortaokulunda 1136 nolu sandıkta oyunu kullandı. Açıkgöz burada ilk olarak sandık görevlilerine başarılar temennisinde bulunurken oy kullanmak için okula gelen vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti. AK Parti milletvekili Açıkgöz burada yaptığı açıklamada, "Evet tabi ki oyumuzu kullandık. İrademizi sandığa yansıttık. Ülkemizin geleceği için güzel müreffeh günler için oyumu kullandık. Vatandaşlarımızın katılımı gayet güzel Vatandaşlarımız yine ülkesine sahip çıkıyor. Vatandaşlarımız iradesini sandığa yansıtıp ülkelerinin geleceği için mutlu müreffeh Türkiye için katılım gayet güzel, iradelerini ortaya koydular. Huzurlu bir ortamda gayet sakin bir ortamda oy kullanılması bizleri mutlu ediyor" dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider ise oyunu Nar Kasabası Barbaros Ortaokulunda 1213 nolu sandıkta oyunu kullandı. AK Parti milletvekili Gizligider okula oy kullanmak isteyen vatandaşlar ile bir süre sohbet ederken referandum sonrasında çıkan sonucun Pensilvanya'dan duyulacağını söyledi. Gizligider, " Evet inşallah şuanda tarihe şahitlik ediyoruz. Bizler meclis kısmında bu tarihin aktörlere olarak millete sunduk. Ve milletin emanetini millete teslim ettk. İnşallah Rabbim bu akşam itibarıyla bu milletin önünü açacak ve öyle bir cevap vereceğiz ki bunun sesi Pensilvanya'dan gelecek bunun sesi Brüksel'den gelecek, Avrupa'dan gelecek. Bunun sesi tüm dünyadan gelecek" diye konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Av. Murat Göktürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu Ürgüp ilçesinde kullandı.

Oyunu kullanmak için sabah erken saatlerde Hacı Ahmet Toksöz Ortaokuluna giden Göktürk, burada oyunu kullanacağı sandığın bulunduğu salondaki sandık görevlileri ve seçmenler ile görüştü. Göktürk daha sonra Kavaklıönü Mahallesi Hacı Ahmet Toksöz İlkokulunda 1034 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Milletvekili Göktürk, oy kullanma işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada yapılan oylamanın Türkiye ve Nevşehir için en iyisi ve en güzeli ne ise o olsun görevli arkadaşlara Allah kolaylık versin, diyerek ayrıldı.

(COŞ-AÖ-Y)



16.04.2017 12:29:10 TSI

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