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Fethiye'de Yabancı Uyruklu Vatandaşlarda Oy Kullandı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye İlçesine yıllar önce yerleşmiş ve Türk vatandaşlığına geçmiş yabancı uyruklular, Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişikliği için oy kullandılar.

Ölüdeniz Mahallesi'nde oturan çoğunluğu İngiliz uyruklu seçmenler, Ölüdeniz İlkokulu'nda sandık başına gitti. Okula gelerek seçmen listelerinden isimlerini kontrol eden yerleşik yabancılar, daha sonra sandıklarının bulunduğu sınıflarda oylarını kullandı.

27 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz ve Türk vatandaşı Kathy Loon Salman, oy kullanmaya 2000 yılında başladığını söyledi. Salman, Türkiye'yi, Türkleri çok sevdiğini ve oyunu kullandığını belirtti.

İngiliz asıllı Denise Tangal ise 27 yıldır Fethiye'de yaşadığını, 20 yıldır her seçimde aksatmadan oyunu kullandığını söyledi.

"Türkiye'de Oy Kullanmak Çok Kolay"

Türkiye'de yaşadığını, Fethiye ve Ölüdeniz'i çok sevdiğini belirten Tangal, "Türkiye benim için yaşanacak en güzel yer. Dünyanın farklı yerlerinde yaşadım. İngiltere'de daha az oy kullandım. Türkiye'de oy kullanmak çok kolay. Sandığın başına gelip oyumu kullanıyorum. Herkes de yardım ediyor. Herkes istediğini söylüyor. Her zaman herkese oyunu kullanmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

(MY-İK)



16.04.2017 12:29:27 TSI

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