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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Başkan Ali Çetinbaş oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:23
Başkan Ali Çetinbaş oyunu kullandı
Başkan Ali Çetinbaş oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Anayasa değişikliği halkoylaması kapsamında oyunu Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde kullandı.
Başkan Çetinbaş ve eşi Gülistan Çetinbaş oy verme işlemini, saat 11.00'da Cumhuriyet Mahallesindeki Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisende 1077 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.
Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Çetinbaş, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.(EFE)

16.04.2017 12:31:04 TSI
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