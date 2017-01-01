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Taner Yıldız ve Büyükkılıç Oylarını Kullandı



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Alparslan Ötüken

KAYSERİ (İHA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, referandumda oylarını kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki Bakanı Taner Yıldız, Melikgazi ilçesi Besime Özderici İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Taner Yıldız, oyunu kullanmadan önce sandık görevlilerinden vatandaşların referanduma gösterdiği ilgi hakkında bilgi aldı.

Taner Yıldız, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamasında, "Yalnızca AK Parti olarak değil ülkesini seven bütün insanlar olarak hep beraber gayret ettik. Bu kampanya döneminde kazasız belasız bir şekilde artık oy kullanacağımız güne geldik. Türkiye'nin büyümesine hep birlikte katkı koymak için buradayız. Bu akşam çıkacak sonucunda bu yönde olacağına olan inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz iyi bir niyet ile uğraştık. Bundan sonra kula gereken teslimiyettir. Biz sonuçtan mesul değiliz biz gayretlerimizden mesulüz" diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da oyunu Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan Kadir Has İlköğretim Okulunda kullandı. Büyükkılıç, oyunu kullanmadan önce sandık görevlileri ile sohbet etti. Büyükkılıç, oyunu kullandığı sırada yaptığı konuşmasında, "Engebeli yollardan geçtik. Bu günlere geldik, şimdi sözün bittiği, milletin karar vereceği güne geldik. Ülkemizin birlik ve beraberliği için güzel sonuçlar çıkmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

(AÖ-Y)



16.04.2017 12:31:41 TSI

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