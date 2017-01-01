16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Taner Yıldız ve Büyükkılıç Oylarını Kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:24
Taner Yıldız ve Büyükkılıç Oylarını Kullandı
Taner Yıldız ve Büyükkılıç Oylarını Kullandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Alparslan Ötüken
KAYSERİ (İHA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, referandumda oylarını kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki Bakanı Taner Yıldız, Melikgazi ilçesi Besime Özderici İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Taner Yıldız, oyunu kullanmadan önce sandık görevlilerinden vatandaşların referanduma gösterdiği ilgi hakkında bilgi aldı.
Taner Yıldız, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamasında, "Yalnızca AK Parti olarak değil ülkesini seven bütün insanlar olarak hep beraber gayret ettik. Bu kampanya döneminde kazasız belasız bir şekilde artık oy kullanacağımız güne geldik. Türkiye'nin büyümesine hep birlikte katkı koymak için buradayız. Bu akşam çıkacak sonucunda bu yönde olacağına olan inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz iyi bir niyet ile uğraştık. Bundan sonra kula gereken teslimiyettir. Biz sonuçtan mesul değiliz biz gayretlerimizden mesulüz" diye konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da oyunu Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan Kadir Has İlköğretim Okulunda kullandı. Büyükkılıç, oyunu kullanmadan önce sandık görevlileri ile sohbet etti. Büyükkılıç, oyunu kullandığı sırada yaptığı konuşmasında, "Engebeli yollardan geçtik. Bu günlere geldik, şimdi sözün bittiği, milletin karar vereceği güne geldik. Ülkemizin birlik ve beraberliği için güzel sonuçlar çıkmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
(AÖ-Y)

16.04.2017 12:31:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar oyunu kullandı
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI ÇOLAKBAYRAKDAR OYUNU KULLANDI
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı oyunu kullandı
YEREL

KAYSERİ VALİSİ SÜLEYMAN KAMÇI OYUNU KULLANDI
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, oyunu kullandı
YEREL

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ, OYUNU KULLANDI
Çocuklar bilimi atölye çalışmalarında öğreniyor
YEREL

ÇOCUKLAR BİLİMİ ATÖLYE ÇALIŞMALARINDA ÖĞRENİYOR
Kazımkarabekir Mahallesi için kentsel dönüşüm yönetmeliği hazırlandı
YEREL

KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNETMELİĞİ HAZIRLANDI
1915 Çanakkale Şehitlik Müzesi Kayseri'de
YEREL

1915 ÇANAKKALE ŞEHİTLİK MÜZESİ KAYSERİ'DE
Yazar Saadet Algan Kayseri'de 'Anneler' ile buluştu
YEREL

YAZAR SAADET ALGAN KAYSERİ'DE 'ANNELER' İLE BULUŞTU
MHP İl Başkanı Ersoy'dan Şehit Aileleri'ne ziyaret
YEREL

MHP İL BAŞKANI ERSOY'DAN ŞEHİT AİLELERİ'NE ZİYARET
Başbakan başdanışmanı barkçin:
YEREL

BAŞBAKAN BAŞDANIŞMANI BARKÇİN:
Kayseri OSB anayasa değişikliği ve referandum değerlendirmesi
YEREL

KAYSERİ OSB ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
İncesu Belediyesi eğitim seminerleri ile halkı bilinçlendirmeye devam ediyor
YEREL

İNCESU BELEDİYESİ EĞİTİM SEMİNERLERİ İLE HALKI BİLİNÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR
Gurbetçi vatandaşlar referandum için oylarını kullanmaya devam ediyor
YEREL

GURBETÇİ VATANDAŞLAR REFERANDUM İÇİN OYLARINI KULLANMAYA DEVAM EDİYOR
Temel Dini Bilgiler Sınavının finali yapıldı
YEREL

TEMEL DİNİ BİLGİLER SINAVININ FİNALİ YAPILDI
Liseli öğrenci 15 Temmuz gecesini yazdığı yarışmada birinci oldu
YEREL

LİSELİ ÖĞRENCİ 15 TEMMUZ GECESİNİ YAZDIĞI YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU
AGÜ, Boytaş ile Ortaklık ve Mentörlük sözleşmesi imzaladı
YEREL

AGÜ, BOYTAŞ İLE ORTAKLIK VE MENTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ İMZALADI
Büyükşehir'den 'Resimli Osmanlı Tarihi'
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'RESİMLİ OSMANLI TARİHİ'
Eşsiz manzarada büyükşehir hizmeti
YEREL

EŞSİZ MANZARADA BÜYÜKŞEHİR HİZMETİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!
İŞ-YAŞAM

İŞTE EN ÇOK TÜRK MİLYARDERİ ÇIKARAN ŞEHİR!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...
  • 4 Bunları telefonunuza mutlaka indirin!