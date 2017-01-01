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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Başkan Gümrükçüoğlu oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:28
Başkan Gümrükçüoğlu oyunu kullandı
Başkan Gümrükçüoğlu oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, referandumda oyunu Ortahisar ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Soğuksu Anadolu İmamhatip Lisesi'ndeki 2126 nolu sandıkta kullandı.
Sabah saatlerinde okula gelen ve oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Gümrükçüoğlu, "Bugün 2017'nin 16 Nisanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz milletimizin verdiği kararla birlikte yoluna devam edecektir. Barış ve kardeşlik içinde, karşılıklı anlayış içinde bütün vatandaşlarımızın tercihlerini kullandığı Trabzon'umuzdan; ülkemize, milletimize ve dünyaya barış ve kardeşlik, demokrasi, temel insan hak ve hürriyetleri mesajını veriyoruz. Tercihimiz ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın oylarını kullanmaları demokrasinin en temel tezahürüdür. O bakımdan herkesin oyunu kullanarak ülkesinin geleceğine yön vereceğini, hepimizin o bilinçle hareket edeceğini biliyoruz. Trabzon'umuzda hemşehrilerimizin verecekleri kararlar, bu ülkenin birliğini, beraberliğini, barışı ve kardeşliği, demokrasi ve temel insan hak ve hürriyetlerini iyice tescil etsin diye temenni ediyor, herkese saygılar sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
(BK-ÖS-Y)

16.04.2017 12:35:03 TSI
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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: "BU SABAH İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GİTTİĞİMDE ÖNÜME BİR İHBAR GELDİ. HEM DE BÜTÜN DETAYLARIYLA BİRLİKTE. İHBAR NE BİLİYOR MUSUNUZ? BU ÜLKEDE FETÖ'DEN DOLAYI TUTUKLANAN HAKİM VE SAVCILARLA ALAKALI. BİR HUKUK BÜROSUNA, BİZİM DOST DİYE BİLDİĞİMİZ BİR BATILI ÜLKE KÜLLİYATLI BİR PARA GÖNDERİYOR VE DİYOR Kİ 'BUNLARI SİZ SAVUNACAKSINIZ. BURADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE BİLDİRECEKSİNİZ VE ONDAN SONRA DA BİZ GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ.' SÖZLEŞME YAPIYORLAR. BUNU, O HUKUK BÜROSUNDAKİ BİR VATANSEVER AVUKAT, 'BU ÜLKEYE İHANETTİR, BU TOPRAKLARIMIZA İHANETTİR, BU MEMLEKETİMİZE İHANETTİR' DİYE BİZE BİLDİRİYOR. SÖZLEŞMELERİYLE, BÜTÜN DETAYLARIYLA BERABER BİLDİRİYOR."
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