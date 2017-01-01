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İshak Gazel oyunu Şehitler Ortaokulunda kullandı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Anayasa değişikliği halkoylaması kapsamında oyunu Şehitler Ortaokulu'nda kullandı.

Gazel ve eşi Safiye Durmaz Gazel oy verme işlemini, saat 11.30'da 30 Ağustos Mahallesindeki Şehitler Ortaokulunda 1416 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Gazel, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennilerinde bulundu.

Gazel, okul ve çevresinde bazı vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.(EFE)



16.04.2017 12:34:43 TSI

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