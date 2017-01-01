16 NİSAN 2017
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Başkan Çelik, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:37
Başkan Çelik, oyunu kullandı
Başkan Çelik, oyunu kullandı
- Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik:
- "Artık söz de karar da milletimizindir"

(Fotoğraflı)

Önder Aydın
MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, anayasa değişikliği halk oylamasında Tarihi Bedesten Nikâh Salonu'nda kurulan 1081 numaralı sandıkta ailesi birlikte oyunu kullandı.
Başkan Çelik, oy kullanmaya eşi Tülin Çelik ve annesi Adeviye Çelik ile birlikte geldi. 1081 numaralı sandıkta ailesi ile birlikte oy kullanan Başkan Çelik, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Oyunun bereketli olmasını dileyen Başkan Çelik, "Bugüne kadar bütün siyasiler, 'evet', 'hayır' kampanyasının tüm taraftarları söylenecek her şeyi söylediler. Onlar sustu bugün artık millet konuşuyor. Artık söz de karar da milletimizindir. Milletimizin verdiği kararın başımızın üzerinde bir yeri var. Demokrasiye inanalar milletin iradesine saygı duymak mecburiyetindeler. Biz inanıyoruz ki milletimiz, feraset ve basireti ile bugün sandıkta söylenmesi gerekenleri söyleyeceklerdir. Güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlememizin önünü açacaklardır diye düşünüyorum.Bugüne kadar emek sarf eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün de sandıklarda gerek sandık kurulu üyesi, gerekse sandık müşahit olarak görev yapan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum inşallah en ufak bir olumsuzluk yaşanmadan oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasını diliyorum. Sonuçtan da hepimizin mutlu olacağı bir neticenin çıkmasını yürekten temenni ediyorum" dedi.
(ÖND-Y)

16.04.2017 12:45:12 TSI
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