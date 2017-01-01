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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Sobadan sızan gazdan zehirlendiler

16 Nisan 2017 Pazar, 12:38
Sobadan sızan gazdan zehirlendiler

Hamza Alp
ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir aile sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Bayramca Mahallesi'nde oturan bir aile sobaya kömür atıp yattı. İşten eve gelen H.İ (21), evdeki kokuyu fark edince anne ve babasına çağırıp uyandırmaya çalıştı. Ardından hemen 112 Acil servisi arayıp ailesinin hayatını kurtardı. Evde H.İ.(35), N.İ.(41) ve 2 yaşındaki E.İ. 112 Acil ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(HA-SLH-Y)

16.04.2017 12:45:39 TSI
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