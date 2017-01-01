YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Fakıbaba oyunu Birecik'te kullandı

Milletvekili Fakıbaba oyunu Birecik'te kullandı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba oyunu Birecik ilçesinde kullandı.

Sabahın erken saatlerinde ilçeye giderek parti SKM çalışanlarını ziyaret eden Fakıbaba, daha sonra Birecik İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ve beraberindekilerle oylamanın yapıldığı okulları ziyaret etti. Gezi esnasında vatandaşlar ve görevlilerle sohbet eden Fakıbaba, oyunu Birecik Hatice-Sadık Fincan Ortaokulundaki 1087 nolu sandıkta kullandı. Görevlilerden seçimin huzur içinde geçmesi için gayret etmelerini istedi.

Oy kullanma işleminden sonra bir açıklama yapan Milletvekili Fakıbaba, "Birecikli hemşehrilerim gayet bilinçli, geleceğini tayin edecek yönetim şeklini hür iradesiyle belirlemek üzere oyunu kullanıyor. Birecik ilçemizde seçimler gayet sakin ve huzur içinde devam ediyor. Yeniden büyük Türkiye için bizde oyumuzu kullandık. Referandum sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

(Şİ-SD-Y)



16.04.2017 12:45:44 TSI

NNNN

