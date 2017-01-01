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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Vali Dağlı oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:38
Vali Dağlı oyunu kullandı
Vali Dağlı oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı Anayasa Değişikliği Referandum oylamasında sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Oyunu eşi Nurgül Dağlı ile birlikte Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda kullanan Vali Dağlı, oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerinden oy kullanma işleminin nasıl gittiği ile ilgili bilgiler aldı.
Oyunu Kullandıktan sonra Basın mensuplarına açıklama yapan Düzce Valisi Zülkif Dağlı Düzce'de vatandaşların huzur ve sukunet içerisinde oylarını kullandıklarını söyledi.
Dağlı, ''Bugün Düzce ilimizde 261 Bin dolayında seçmenimiz 857 adet sandıkta oy kullanıyor. Sabah 8'den bu yana ilimizde bize yansıyan olumsuz bir durum yok. Huzur ve sukunet içerisinde vatandaşlarımız oy kullanıyor. Çıkacak olan sonuç, inşallah milletimiz için ülkemiz için dünyamız için en iyi sonuç olacaktır'' dedi.
(AY)

16.04.2017 12:46:21 TSI
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