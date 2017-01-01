YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Dağlı oyunu kullandı

Vali Dağlı oyunu kullandı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı Anayasa Değişikliği Referandum oylamasında sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Oyunu eşi Nurgül Dağlı ile birlikte Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda kullanan Vali Dağlı, oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerinden oy kullanma işleminin nasıl gittiği ile ilgili bilgiler aldı.

Oyunu Kullandıktan sonra Basın mensuplarına açıklama yapan Düzce Valisi Zülkif Dağlı Düzce'de vatandaşların huzur ve sukunet içerisinde oylarını kullandıklarını söyledi.

Dağlı, ''Bugün Düzce ilimizde 261 Bin dolayında seçmenimiz 857 adet sandıkta oy kullanıyor. Sabah 8'den bu yana ilimizde bize yansıyan olumsuz bir durum yok. Huzur ve sukunet içerisinde vatandaşlarımız oy kullanıyor. Çıkacak olan sonuç, inşallah milletimiz için ülkemiz için dünyamız için en iyi sonuç olacaktır'' dedi.

(AY)



16.04.2017 12:46:21 TSI

NNNN

