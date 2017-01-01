16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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CHP İl Başkanı Kiraz oyunu Rahmi Akıncı Ortaokulu'nda kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:39
CHP İl Başkanı Kiraz oyunu Rahmi Akıncı Ortaokulu'nda kullandı
CHP İl Başkanı Kiraz oyunu Rahmi Akıncı Ortaokulu'nda kullandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatya CHP İL Başkanı Enver Kiraz oyunu Rahmi akıncı Ortaokulu'nda kullandı.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini öngören Anayasa değişikliği için oyunu Rahmi Akıncı Ortaokulu'nda bulunan 1102 Nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanmak için geldiği okulda vatandaşların ve görevlilerin elini sıkan Enver Kiraz, oy kullanma işleminin ardından sınıfları gezerek sandık görevlileri ile başarı diledi.
Kiraz, referandumdan çıkacak sonucun ülkeye güzel şeyler getirmesini temenni ederek okuldan ayrıldı.
(MT-SD-Y)

16.04.2017 12:48:04 TSI
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