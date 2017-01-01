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Başkan Ekinci oyunu kırsal mahallede kullandı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci oyunu kırsal mahallede kullanırken vatandaşları da sandığa gelmeye davet etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, anayasa değişikliğini kapsayan referandum için sandık başına gitti. Başkan Ekinci oyunu eşi Ayşe Ekinci ile birlikte Eyyübiye ilçesine bağlı Bozöyük kırsal Mahallesinde kullandı. 2032 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Ekinci " Bugün biliyorsunuz Türkiye genelinde halk oylamasına gidiliyor. Yeni Türkiye adına herkes oyunu kullanıyor. Biz de geldik, oyumuzu kullandık ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" şeklinde konuştu.

(Şİ-SD-Y)



16.04.2017 12:49:23 TSI

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