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Çorum'da 75 hasta sağlık görevlileri tarafından sandığa götürüldü



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'da Anayasa değişikliği referandumu için oy verme işlemi sürerken evde bakım hizmeti alan vatandaşlar ve engelliler sağlık görevlileri tarafından sandık başına taşınıyor.

Sağlık Bakanlığı, evde sağlık hizmeti alan hasta vatandaşların oy kullanması için "Hastayım oyumu kullanıyorum" sloganıyla sandık merkezlerine taşıyor. Çorum'da ilerleyen yaşı nedeniyle görme ve yürüme güçlü çeken dolayı evde sağlık hizmeti gören bir hasta sağlık görevlileri tarafından Cumhuriyet Ortaokulu'na getirilerek oyunu kullandı.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yöneticileri Çorum'da şuana kadar yaklaşık 75 kişinin oy kullanmak için kendilerine başvurduğunu belirterek, gelen talepler doğrultusunda evde sağlık hizmeti alan, engelli ve yaşlıların sağlık görevlileri eşliğinde oy kullanacakları merkezlere götürüldüğünü belirttiler.

(MM-BÖ-Y)



16.04.2017 12:53:55 TSI

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