16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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100 yaşında sandık başına gitti

16 Nisan 2017 Pazar, 12:50
100 yaşında sandık başına gitti
100 yaşında sandık başına gitti

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu için oy verme işlemi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürüyor. 100 yaşındaki Gülizar Albayrak da ilerleyen yaşına rağmen vatandaşlık görevini yapmak için torunu ile birlikte sandık başına gitti.
Yamanegeli İlkokulu'ndaki 1144 nolu sandıkta oyunu kullanan Albayrak'ı, torunu Ali Albayrak oy kullanacağı okula getirdi. Babaannesinin koluna girerek oy kullanacağı sandığa kadar eşilik eden Ali Albayrak, babaannesi oyunu kullandıktan sonra yine koluna girerek okuldan ayrıldı.
(İA-MA)

16.04.2017 12:58:25 TSI
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