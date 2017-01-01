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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayseri Valisi Süleyman Kamçı oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:55
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı oyunu kullandı
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı oyunu kullandı
- "Kayseri'mizde olumsuz bir olay meydana gelmedi"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Refika Küçükçalık İlköğretim Okulunda vatandaşlık görevini yerine getiren Kayseri Valisi Süleyman Kamçı Kayseri'de şu ana kadar herhangi bir olumsuz olay meydana gelmediğini söyledi.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı eşi Ayşe Kamçı ile birlikte Refika Küçükçalık İlköğretim Okulunda oyunu kullandı. 2158 no'lu sandıkta oy kullanan Vali Süleyman Kamçı, kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti. Vali Süleyman Kamçı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayserimizde de referandum oylaması yapıldı. Biz de vatandaşlarımızla birlikte vatandaşlık görevimizi yaptık, her şeyin daha güzel olacağı temennisiyle oyumuzu kullandık. Şu ana kadar Kayseri'mizde olumsuz bir olay meydana gelmedi, akşama kadar da olmayacağını umut ediyoruz. Saat 17.00'da sandıklar kapanacak, üç saat içerisinde de sonuçların belli olacağını tahmin ediyorum."
(SK)

16.04.2017 13:02:19 TSI
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