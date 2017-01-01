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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Başkan Kurt oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 13:04
Başkan Kurt oyunu kullandı
Başkan Kurt oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu'nda referandum oyunu kullandı.
Oyunu, ilkokulun 2238 No'lu sandıkta kullanan Başkan Kurt, daha sonra halk oylaması ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Kurt, "Bugün Türkiye tarihi açısından çok önemli bir halk oylamasına başladık. Umarım saat 17.00'de hiçbir sorun yaşamadan sonuçlandırırız. Türkiye'nin demokratik parlamenter sistem ile devam edip etmemesi noktasında oylama yapıyoruz. İnsanlarımızın yüz yıllardır devam eden parlamenter sistem geleneğini bozmayacağını umuyorum. Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından da olgun bir biçimde kampanyanın geçmiş olmasını önemsiyorum. Türk Halkı demokrasiye sahip çıkmıştır. Türk Halkı seçtiklerinden hesap sorma yöntemini ortadan kaldırmak isteyenlere hayır diyecektir. Bu noktada Türkiye genelinde iyi bir sonuç çıkacağını umuyorum. Eskişehir özelinde ise daha demokratik, uygar bir ortam var. İnsanlar birbirleri ile konuşabiliyor, tartışabiliyor. Keşke bütün Türkiye Eskişehir olsa" dedi.
(İHA-MET-Y)

16.04.2017 13:12:17 TSI
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