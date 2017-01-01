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Başkan Osman Zolan oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 13:04
Başkan Osman Zolan oyunu kullandı
Başkan Osman Zolan oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, anayasa değişikliğinin oylandığı referandum için oyunu kullandı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu Gerzele Mahallesi'ndeki Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 2071 numaralı sandıkta kullandı.
Oyunu kullanmaya eşi Berrin Zolan ile birlikte gelen Başkan Zolan, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sandık görevlilerine "iyi çalışmalar" diledi.
Oyunu kullanmasının ardından eşi Berrin Zolan ile birlikte açıklamaya yapan Başkan Zolan, Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirtti.
TBMM'nin anayasa değişikliğini kabul edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı günden beri mahalle mahalle değişikliğin ne tür güzellikler getireceğini anlattıklarını ifade eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Bu meselenin şahsi olmadığını, millet meselesi olduğunu anlattık. Bugün de vatandaşlık görevimizi yaptık. Ülkemiz açısından, şehrimiz açısından çok önemli. İnşallah buradan çıkacak anayasa değişikliği sonucu ülkemizi yeni bir başlangıca götürecektir. Her şey yarın için daha güzel olsun. Emek veren, katkı sağlayan ve oy kullanan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(MT-

16.04.2017 13:12:25 TSI
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