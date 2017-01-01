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Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi yeni yönetim kurulunu seçti



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde oluşturulan Çocuk Meclisi'nde seçim heyecanı yaşandı. Başkanlık için yedi ismin yarıştığı seçimde, yeni Çocuk Meclisi Başkanı İnecik Ortaokulu öğrencisi Hacer Orhan oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'nün ne gibi etkinlikler yapması gerektiğini belirlemek, projeler geliştirmek ve sunmak, Süleymanpaşa'da yaşayan çocukların ihtiyaçlarını Belediye Başkanlığı'na iletmek ve takipçisi olmak, çocuk hakları konusunda çocukları bilgilendirmek için çalışmalar yapmak amaçlarıyla oluşturulan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi'nde yeni yönetim kurulu ve komisyonların belirlenmesi için seçim yapıldı.



Çocuk Meclisinde Her okuldan temsilci bulunuyor

Çocuk Meclisi, 6 ila 14 yaş arası öğrencilerden oluşurken; meclis üyeleri her mahalle ve okulun eşit temsil edilebilmesi amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi'nin talebi üzerine, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçedeki bütün ilkokul ve ortaokullardan birer öğrenci seçilerek oluşturuldu.



Başkanlık için yedi öğrenci yarıştı

Yedi ismin başkanlık için aday olduğu seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İnecik Ortaokulu öğrencisi Hacer Orhan seçildi. Orhan seçimden sonra yaptığı konuşmada kendisine güvenerek oy veren ve başkanlığa getiren meclis üyelerine teşekkür etti. Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Hacer Orhan Yönetim Kurulu Başkanı Tekirdağ İnecik Ortaokulu 8. sınıf, Oğuz Kağan Aktaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tekirdağ Mevlana İlkokulu 3. sınıf, Zeynep Bal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tekirdağ Gökçe Koleji 3. sınıf, Aslı Taş Yönetim Kurulu Üyesi Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 3. sınıf, Efe Kurt Yönetim Kurulu Üyesi Tekirdağ Süleymanpaşa İlkokulu 4. sınıf, Yağmur Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi Tekirdağ Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu 5. sınıf, Doğa Alışkan Yönetim Kurulu Üyesi Tekirdağ Bahçelievler Ortaokulu 7. sınıf."

Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ardından ise komisyon seçimleri gerçekleştirildi. Meclis tarafından Engelliler Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu, Çevre, Sağlık ve Spor Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu için üyeler belirlendi. Yönetim Kurulu ve komisyon üyelerinin bir yıl boyunca görev yapacakları belirtildi.

(HLD-MEF-Y)



16.04.2017 13:23:56 TSI

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