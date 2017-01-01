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Başkan Çelik: "Demokrasi tarihimizin en önemli günü"

16 Nisan 2017 Pazar, 13:17
Başkan Çelik: "Demokrasi tarihimizin en önemli günü"
Başkan Çelik: "Demokrasi tarihimizin en önemli günü"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mehmet Miraboğlu İlkokulunda oyunu kullandı. Referandum için yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Başkan Çelik, yüz yıllık demokrasi tarihimizin en önemli gününün yaşandığını belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gültepe Mahallesi'ndeki Mehmet Miraboğlu İlkokulunda saat 12.15'te oyunu kullandı. Başkan Çelik, oy vermek için annesi Sevim Çelik, eşi İkbal Çelik ve çocuklarıyla birlikte geldi. Oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çelik, oyunu 1236 no'lu sandıkta kullandı.
Hayırlı olması dileğiyle annesi, eşi ve çocuklarıyla oyunu kullanan Başkan Çelik, oy verdikten sonra okuldaki diğer sandıkların bulunduğu sınıfları gezerek seçim görevlilerine kolaylıklar diledi ve oy kullanmak için gelen vatandaşlarla selamlaştı. Başkan Mustafa Çelik'e AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile Melikgazi İlçe Başkanı Muammer Kılıç da eşlik etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, okul çıkışında kısa bir açıklama yaptı. Bir ayı aşkın bir süredir sahada yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, bu çalışmaların karşılığını alacaklarını söyledi. Katılımın oldukça yoğun olduğunu dile getiren Başkan Çelik, "Yüz yıllık demokrasi tarihimizin çok önemli bir gününü yaşıyoruz. Bir dönüm noktası. İlk kez sivil bir meclis sivil bir anayasa yaptı. Sonuçların memleketimiz için hayırlı olacağı kanaatindeyim. İnşallah oylama kazasız belasız tamamlanır" diye konuştu.
(SK)

16.04.2017 13:24:47 TSI
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