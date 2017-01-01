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Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun üçüncüsü yapılacak



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne'de düzenlenen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun üçüncüsü, 4 Haziran 2017'de yapılacak.

Dernek yönetimi bir apart otelde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na katılacak sporcuların başvurularının başladığı duyurdu. Maratonun dünya standardında büyük bir etkinlik olduğunu dile getiren Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Haluk Kaya, "Üçüncüsünü yapacağımız bu maraton için sporcu kayıtlarımız açılmış olup www.dostlukyarimaratonu.org adlı yeni site üzerinden yapılmaktadır. Yapılış bazında dünyada bir ilk olan bu maratona yalnız Türk, Yunan ve Bulgar atletleri ile sınırlı kalmaktadır. Bu gün burada, Trakya'da bu işe gönül vermiş dostlarımız ile beraber bu işin startını beraberce verelim istedik. Biz yarışı organize ediyoruz. Sevgili sporcu dostlarımız koşarak, terleriyle, emekleriyle, bizlere destek olmaktadırlar. Basın mensuplarımız bizlerin ulusal ve uluslar arası arenada duyuru ve tanıtımımızı yapmaktadırlar. Siz güzel bir organizasyonu yaparsanız başarının gelmesi kaçınılmaz olur. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2017 yıllık faaliyet takvimine dahil ile ulusal boyuttaki destekleri sayesinde bu yıl maratonumuz, Avrupa Atletizm Federasyonunun takvimine girmiş, uluslararası boyuta gelerek, tüm dünyaya açılmıştır. TRT tarafından canlı olarak yarışın yayınlanması ile Edirnemizde, Trakyamızda ve Türkiyemizde 3 yıldızlı sertifika alan bir organizasyon olma özelliği ile bizlerin ufkunu açmıştır" dedi



"Seneye 2 bin sporcu"

Herkesin bu etkinliğin bir ucundan tutması gerektiğini belirten Önder Akdağ, "Sınırsız dostluk maratonu, Dünya Atletizm Federasyonu listesinde olan Edirne'de olan dünya ölçeğinde bir etkinlik. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Geldiğimiz nokta ile önemli bir başarıya imza atmış bulunuyoruz. Dün itibari ile de Avrupa Atletizm Federasyonu 3 yıldızla bu etkinliği ödüllendirerek Türkiye'de alanında tek yarı maraton ilan etti. Bu etkinliğe ilk başladığımızda 300 sporcu, ikincisi de 750, bu sene bin 500 sporcu ile sınırlıyoruz. Önümüzdeki yıl bir tık ile 2 bin sporcu ile yaparak her geçen gün büyüyen dünya ölçeğinde Edirne'de yapılan güzel bir etkinliğe dönüştüreceğiz ve bu bayrağı hep beraber taşıyacağız" diye konuştu.

(EY-MEF-Y)



16.04.2017 13:28:32 TSI

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