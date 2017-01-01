YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP İl Başkanı Murat Çiçek oyunu kullandı

MHP İl Başkanı Murat Çiçek oyunu kullandı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, oyunu kullandı.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek beraberinde Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay ve partililerle oy kullanacağı Mehmet Hasan Sert İlkokuluna geldi. 2257 nolu sandığa oyunun yer aldığı zarfı atan Çiçek, "Bismillah dedik, devlet için, millet için oyumuzu kullandık. Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez" diye konuştu.

Murat Çiçek, partililerle fotoğraf çektirerek oy kullandığı okuldan ayrıldı.

(İHA-İP-Y)



16.04.2017 13:30:02 TSI

NNNN

