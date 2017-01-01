MHP İl Başkanı Murat Çiçek oyunu kullandı
(Fotoğraflı)
KONYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, oyunu kullandı.
MHP İl Başkanı Murat Çiçek beraberinde Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay ve partililerle oy kullanacağı Mehmet Hasan Sert İlkokuluna geldi. 2257 nolu sandığa oyunun yer aldığı zarfı atan Çiçek, "Bismillah dedik, devlet için, millet için oyumuzu kullandık. Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez" diye konuştu.
Murat Çiçek, partililerle fotoğraf çektirerek oy kullandığı okuldan ayrıldı.
(İHA-İP-Y)
16.04.2017 13:30:02 TSI
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