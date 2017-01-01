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Giresun'da Vali ve Belediye Başkanı oylarını kullandı



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Türkiye, anayasa değişikliğini oylamak için yapılan seçimde Giresun Valisi Hasan Karhan ve Belediye Başkanı Kerim Aksu oylarını kullandı.

Vali Karahan, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda 1140 nolu sandıkta, Belediye Başkanı Kerim Aksu ise Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi'nde 1157 nolu sandıkta oylarını kullandılar.

Oyunu kullandıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Vali Hasan Karhan "Huzur ortamında çok güzel bir sürecin sonuna yaklaştık. Çok anlayışlı, sağduyulu, sakin ve demokratik bir süreç yaşadık. Giresun demokratik olgunluğu gösteren bir il. Bunu daha önceki seçimlerde de tecrübe ettik. Bugün de 16 ilçede bin 164 sandıkta 321 bin 927 seçmen oy kullanacak. Sandık güvenliği için bütün tedbirlerimizi aldık. Bütün emniyet görevlilerimiz sahada sorunsuz demokratik bir seçim yaşanması adına görevlerini yapıyorlar" dedi.

Belediye Başkanı Kerim Aksu ise "Cumhuriyeti kuran bugün demokratik ortamda oy kullanmamızı sağlayan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bu seçim ülkemiz adına tam bir dönüm noktası. Biz de bu anlamda demokratik hakkımızı oy kullanarak gösterdik. Belediye başkanı olarak bulunduğumuz makamlara da demokrasiyle geldik. Bugün de demokrasi için buradayız" diye konuştu.

(AB-ÖS-Y)



16.04.2017 13:38:31 TSI

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