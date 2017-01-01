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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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93 yaşında, tekerlekli sandalyeyle oy kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 13:34
93 yaşında, tekerlekli sandalyeyle oy kullandı
93 yaşında, tekerlekli sandalyeyle oy kullandı

(Fotoğraflı)

Sinan Atan
BİNGÖL (İHA)  Bingöl'de fiziksel engelli 93 yaşındaki Süleyman Aydın, sandık başına giderek oyunu kullandı.
694 sandığın kurulduğu ve 174 Bin 843 seçmenin sandığa gideceği Bingöl ve ilçelerinde oy verme işlemi devam ediyor. Fiziksel engelli Süleyman Aydın, Sağlık Bakanlığının "Hastayım oyumu kullanıyorum" uygulaması ile sandık başına gitti. Sağlık görevliler tarından ambulansla evinden alınan Aydın, oy kullanacağı okula götürüldü. Oyunu kullanan Aydın yine ambulansla evine bırakıldı.
(SA-HİV-Y)

16.04.2017 13:41:27 TSI
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