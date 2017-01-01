YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vezirköprü'de 65 bin 155 seçmen oy kullanıyor

Vezirköprü'de 65 bin 155 seçmen oy kullanıyor



Adnan Aci

SAMSUN (İHA) - Referandum heyecanının yaşandığı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 248 sandıkta 65 bin 155 seçmen oy kullanıyor.

İlçedeki sandıklarda 496 sandık kurulu başkanı ve üyenin görev yaptığı belirtildi. Huzur içinde bir oylamanın yapılması için ilçede tüm önlemlerin alındığı, oy kullanmak için ilçe dışından çok sayıda vatandaşın ilçeye geldiği kaydedildi. Referandum önce si gerekli eğitimlerin verildiği görevlilere tarafsız olunması ve hiçbir şekilde vatandaşın hür iradesine müdahale edilmemesi gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.

Huzur içinde bir referandumun geçtiğini belirten vatandaşlar, referandum sonucunun ülkenin huzuruna birlik ve beraberliğine katkıda bulunmasını dilediler.

(ACİ-SLH-Y)



16.04.2017 13:45:13 TSI

NNNN

