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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Vezirköprü'de 65 bin 155 seçmen oy kullanıyor

16 Nisan 2017 Pazar, 13:37
Vezirköprü'de 65 bin 155 seçmen oy kullanıyor

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Referandum heyecanının yaşandığı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 248 sandıkta 65 bin 155 seçmen oy kullanıyor.
İlçedeki sandıklarda 496 sandık kurulu başkanı ve üyenin görev yaptığı belirtildi. Huzur içinde bir oylamanın yapılması için ilçede tüm önlemlerin alındığı, oy kullanmak için ilçe dışından çok sayıda vatandaşın ilçeye geldiği kaydedildi. Referandum önce si gerekli eğitimlerin verildiği görevlilere tarafsız olunması ve hiçbir şekilde vatandaşın hür iradesine müdahale edilmemesi gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.
Huzur içinde bir referandumun geçtiğini belirten vatandaşlar, referandum sonucunun ülkenin huzuruna birlik ve beraberliğine katkıda bulunmasını dilediler.
(ACİ-SLH-Y)

16.04.2017 13:45:13 TSI
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