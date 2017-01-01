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AK Parti Konya İl Başkanı Arat, oyunu kullandı



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İsmail Bulut

KONYA (İHA) - AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, referandum oyunu kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, referandumda oyunu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2522 nolu sandıkta kullandı. Referandumun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Musa Arat, "Artık söz de karar da milletimizin ve millet de inşallah bu gün o iradesini sandığa yansıtacak. Ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemize inşallah hayırlı bir gelecek diliyorum" dedi.

(İB-AH-Y)



16.04.2017 13:54:55 TSI

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