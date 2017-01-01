16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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AK Parti Konya İl Başkanı Arat, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 13:47
AK Parti Konya İl Başkanı Arat, oyunu kullandı
AK Parti Konya İl Başkanı Arat, oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

İsmail Bulut
KONYA (İHA) - AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, referandum oyunu kullandı.
AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, referandumda oyunu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2522 nolu sandıkta kullandı. Referandumun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Musa Arat, "Artık söz de karar da milletimizin ve millet de inşallah bu gün o iradesini sandığa yansıtacak. Ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemize inşallah hayırlı bir gelecek diliyorum" dedi.
(İB-AH-Y)

16.04.2017 13:54:55 TSI
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