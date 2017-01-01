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Adana sandık başında

- Sözlü: "Sonuç ne olursa olsun insanlarımız birbirlerine hoşgörülü olsun"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da seçmen, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına gitti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de eşi Zeynep Sözlü ve kızı Birgül Asena Sözlü'yle birlikte, Anayasa Değişikliği Referandumu halk oylaması için Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 1104 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Sandık görevlilerinin elini tek tek sıkıp sandık başına geçen Başkan Sözlü, çıkışta yaptığı açıklamada, demokrasilerde seçimlerin önemine değinerek, "Ülkemiz açısından hukukun yerleştiği, halkın tercihlerini yaparken de birbirlerinin tercihlerine saygı duyduğu kamplaşmanın olmadığı, sandıklar açıldıktan sonra da huzur ve barış ikliminin olduğu bir Adana ve Türkiye öncelikle hedefimiz" dedi.

İngiltere'nin art arda iki referandum yaptığını ve bunlardan birinin evet diğerinin hayır çıktığına dikkat çeken Başkan Sözlü, "İngiltere İrlanda'nın bağımsızlığını ve Avrupa Birliği'nden çıkışı oyladılar. Birisi kıl payı reddedilirken diğerini kabul ettiler. Kutuplaşmadan ülke yoluna devam etti. Bizim de böyle verimli hoşgörülü, demokratik ortamın yeşerdiği, geliştiği ve bunun gözle görüldüğü bir sonuç istiyoruz. Akşam da sandıklar açıldıktan sonra sonuç ne olursa olsun insanlarımız birbirlerine hoşgörülü olsun. Memleketimiz için güzelliklere vesile olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Sözlü, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet ederken onların öz çekim isteklerini de kırmadı.



Çetin, eşi ve kızlarıyla oyunu kullandı

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, merkez Çukurova ilçesindeki Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde 1106 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanmaya, eşi Ayşe, çocukları Ece, Melike, Deniz ve Devrim Çetin'le birlikte geldi.

Başkan Çetin, eşi Ayşe ve kızları Ece ile Melike Çetin oylarını kullandı. Başkan Çetin, barış ve huzur ortamında geçmesini dilediği seçimin sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da oyunu sabah 10.00'da ailesi ile birlikte İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi'de kullandı.

(ADN-Y)



16.04.2017 14:08:54 TSI

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