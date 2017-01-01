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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Vali Coş eşiyle birlikte oy kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 14:04
Vali Coş eşiyle birlikte oy kullandı
Vali Coş eşiyle birlikte oy kullandı

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, eşiyle birlikte gelerek oyunu kullandı. Vali Coş, oy kullanma sonrasında Vali Coş yaptığı açıklamada, "Bu seçim inşallah ülkemiz için güzelliklere vesile olur" dedi.
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ve eşi Aylin Coş Adapazarı ilçesinde bulunan Sait Faik Abasıyanık Ortaokuluna gelerek 2207 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sonrasında basın mensuplarına bir açıklama yapan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, "Oyumuzu kullandık. İnşallah ülkemiz için güzelliklere vesile olur. Türkiye için inşallah referandum sonuçları büyük hedefimize yardımcı olur. İlimizde de oy verme işlemleri huzur ve sükun içinde devam ediyor. Önemli, kayda değer bir olay iştigal etmedi. Ve katılım da gördüğüm kadarı ile yüksek. Bütün vatandaşlarımıza, seçmenlerimize sağduyu, huzur, sevgi saygı içerisinde vatandaşlık haklarını yerine getirmelerini diliyorum" dedi.
(RŞ-RFK-Y)

16.04.2017 14:12:37 TSI
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