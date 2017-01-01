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Şanlıurfa'da yaşlı ve engelliler sandığa sedyede götürüldü



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi, referandumunda oy kullanmaya gidemeyen yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlar, hasta ulaşım desteği sağlayan araçlarla sandığa götürdü.

Eyyübiye Belediyesi, anayasa değişikliğini kapsayan referandumda sandık başına gidemeyecek durumda olan vatandaşlara ulaşım imkanı sağladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin talimatıyla hafta başından itibaren çalışmalara başlayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde tespit edilen hasta, yaşlı ve engellilerle irtibata geçip, sandığa gidemeyecek durumda olanlara ulaşım imkanı sağladı.

'Sandığa engel yok' sloganıyla başlatılan çalışmayla kadar 123 hasta, yaşlı ve engelli vatandaş sedyelere alındıktan sonra araçlarla sandığa götürülerek oy kullandı. Ekipler, saat 16.00'a kadar çalışmalarını yürüteceklerini bildirdi.

Başlatılan çalışmadan faydalanan vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

(BB-AOA-Y)



16.04.2017 14:16:45 TSI

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