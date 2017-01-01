Başkan Gürkan oyunu kullandı
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan referandum oyunu kullandı.
Başkan Gürkan, oyunu Şehit Erdal Alpkılıç İlkokulunda bulunan 2179 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanmaya sabah erken saatlerde gelen Başkan Gürkan, oyunu kullandıktan sonra sandık görevlileriyle tokalaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Gürkan, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.
(BT-AOA-Y)
16.04.2017 14:17:23 TSI
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