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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Kesintisiz su için enerji hatları yenilendi

16 Nisan 2017 Pazar, 14:13
Kesintisiz su için enerji hatları yenilendi
Kesintisiz su için enerji hatları yenilendi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesindeki Süleymanlı ve Hasköy mahallelerindeki içme suyu tesislerini besleyen yüksek gerilim hatlarını yenileyerek su kesintilerinin önüne geçti.
Manisa Büyükşehir Belediye Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların kesintisiz içme suyu tüketmeleri için çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesinde bulunan içme suyu tesislerinin bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra tesislerin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji nakil hatlarını da yeniledi. Akhisar'ın Süleymanlı ve Hasköy mahallelerinde bulunan içme suyu tesislerinin 1'er adet 630 amperlik harici tipi hat başı ayırıcılarının değişimleri yapıldı. MASKİ, yenilenen hat başı ayırıcıları sayesinde tesislerin enerjisiz kalmasını engelledi. Böylelikle vatandaşların elektrik arızalarından kaynaklı su kesintisi yaşamasının da önüne geçti. MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu, il genelinde içme suyu tesislerinde bakım-onarım çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. Öztozlu, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün Manisa'mızı daha yaşanabilir bir büyükşehir haline getirmek için bizlere verdiği talimatları en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi olarak Akhisar ilçemizin Kapaklı, Zeytinliova, Kayalıoğu, Seyitahmet, Hamidiye, Süleymanlı ve Hasköy Mahallelerindeki içme suyu tesislerinde; 14 adet motopomp, 9 adet elektrik pano yenileme, hidrofor tesisi kurulumu, vana ve çek valf yenileme çalışmaları noktalamıştık. Şimdi de yüksek gerilim hatları ile hatbaşı ayırıcılarının tadilatları gerçekleştirdik. Böylelikle vatandaşlarımız daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağlıyoruz. Akhisar ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız arızalardan kaynaklı su kesintileri de yaşamayacaklar" dedi.
(ÖND-Y)

16.04.2017 14:20:04 TSI
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