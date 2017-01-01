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Başkanlar oyunu kullandı



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eşleri ile birlikte oylarını kullandı.

Referandum öncesi yoğun bir tempo içinde çalışan Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanları, vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullandı. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu eşi Didar Kafaoğlu ile birlikte Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bin 356 nolu sandıkta oy kullanırken, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz ise Zühtü Özkardaşlar Anadolu Lisesi'nde bin 79 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Her iki başkan da sonuçların ülke adına hayırlı olmasını ve vesayetin sona ermesini dilediler.

(TS-BD)



16.04.2017 14:23:13 TSI

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