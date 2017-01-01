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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Başkan Karabacak oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 14:17
Başkan Karabacak oyunu kullandı
Başkan Karabacak oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, referandumda oyunu Darıca Aslan Çimento İlkokulu'nda 1331 numaralı sandıkta kullandı.
Eşi Teslime Karabacak ile birlikte saat 11.30'da oy vereceği Darıca Aslan Çimento İlkokulu'na gelerek oyunu kullanan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, daha sonra okuldaki sandıkları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Yeni anayasa ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılan seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Vatandaşlarımız bugün demokratik ortamda oyunu kullanıyor. Halkımız inşallah bugün güçlü ve büyük Türkiye'nin yeniden inşası ve ülkemizin yeni yol haritasını çizecek. Artık ülkemizde koalisyonlar olmayacak, güçlü iktidarlarla yönetilecek. Gençlerinde temsil hakkını elde etmesi açısından ve milletvekili sayısının 600 olması açısından da bu seçimler önem arz ediyor bu seçimler. Ülkemiz için ve dünya mazlumları için de hayırlı olsun diyoruz. Güçlü bir Türkiye dünya mazlumlarının da sesi olacaktır" dedi.
(İG-GY-Y)

16.04.2017 14:25:27 TSI
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