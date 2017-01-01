16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eleşkirt'te trafik kazası: 7 yaralı

16 Nisan 2017 Pazar, 14:22
Eleşkirt'te trafik kazası: 7 yaralı
Eleşkirt'te trafik kazası: 7 yaralı

(Fotoğraflı)

Necmettin Eroğlu
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eleşkirt İlçesi Güneykaya Köyü Kayak Tesisleri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Siyamend Gezer yönetimindeki 04 BD 3490 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Kazada; aynı aileden Asya Gezer (7), Ayaz Gezer (3), Emine Gezer (7), Esma Gezer (4), İpek Gezer (3), Cesur Gezer (1), Fatma Gezer (5) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(NE-AA-Y)

16.04.2017 14:30:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ağrı'da minibüsle tır çarpıştı: 7 yaralı
YEREL

AĞRI'DA MİNİBÜSLE TIR ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA

Ağrı'da terör operasyonu
YEREL

AĞRI'DA TERÖR OPERASYONU

&quot;Ülke olarak kurtuluş mücadelesi veriyoruz&quot;
YEREL

"ÜLKE OLARAK KURTULUŞ MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Dereye düşen çocuk boğuldu
YEREL

DEREYE DÜŞEN ÇOCUK BOĞULDU
Ağrı'da terör operasyonu
YEREL

AĞRI'DA TERÖR OPERASYONU

Tutak'ta sel
YEREL

TUTAK'TA SEL
Milletvekili Gökçe Ağrı'nın kurtuluşuyla ilgili mesaj yayınladı
YEREL

MİLLETVEKİLİ GÖKÇE AĞRI'NIN KURTULUŞUYLA İLGİLİ MESAJ YAYINLADI
Kemal Atmaca: Neden 'Evet' demek istediğimizi anlayacaksınız
YEREL

KEMAL ATMACA: NEDEN 'EVET' DEMEK İSTEDİĞİMİZİ ANLAYACAKSINIZ
Kaymakam Özderin korucularla yemekte bir araya geldi
YEREL

KAYMAKAM ÖZDERİN KORUCULARLA YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi Android uygulamaları belli oldu
TEKNOLOJİ

BUNLARI TELEFONUNUZA MUTLAKA İNDİRİN!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!
  • 4 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...