Eleşkirt'te trafik kazası: 7 yaralı
(Fotoğraflı)
Necmettin Eroğlu
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eleşkirt İlçesi Güneykaya Köyü Kayak Tesisleri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Siyamend Gezer yönetimindeki 04 BD 3490 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Kazada; aynı aileden Asya Gezer (7), Ayaz Gezer (3), Emine Gezer (7), Esma Gezer (4), İpek Gezer (3), Cesur Gezer (1), Fatma Gezer (5) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(NE-AA-Y)
16.04.2017 14:30:58 TSI
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