16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edremit'te fitness salonu açıldı

16 Nisan 2017 Pazar, 14:45
Edremit'te fitness salonu açıldı
Edremit'te fitness salonu açıldı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin girişimleri sonucu kurulan fitness salonu, halkın hizmetine açıldı.
İçerisinde antrenman alanları bulunmayan Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda başlatılan çalışmalar sonucunda birçok spor branşının yapılabileceği yeni alanlar oluşturuldu. Devlet bütçesinden tek bir kuruş harcanmadan hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda fitness salonu hizmete açılırken; güreş, boks, masa tenisi, okçuluk, atıcılık, kaya tırmanışı, boulder, halter ve squash branşlarında ise önümüzdeki günlerde faaliyetlerin yapılabileceği belirtildi.

750 bin TL'lik bağışla çalışmalar yürütülüyor
Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda yapımı tamamlanan fitness salonunun açılışına Atıf Çeçikli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile ilçedeki kurum müdürleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Çiçekli, Nur Tatar Kapalı Spor Salonunu sporcu yetiştirilen bir merkez haline getirmeyi planladıklarını söyledi. Çalışmaları, devletin kasasından para harcamadan yaptıklarını dile getiren Çiçekli, "Hayırsever vatandaşlarımız tarafından bağışlanan 750 bin TL ile yürüttüğümüz bu çalışmalarımızın bir kısmı tamamlandı, gerisini ise kısa bir sürede tamamlayacağız inşallah. Hayırseverlerimizin tahsis ettiği minibüslerle TOKİ, Şabaniye, Süphan, Eminpaşa ve Fırat mahallelerindeki çocukları ve gençlerimizi ücretsiz bir şekilde salona getirerek spor yapmalarını sağlayacağız. Antrenörlerimizin gözetiminde dezavantajlı mahallelerden gelecek olan gençlerimiz, zamanlarını spor yaparak geçirecekler" dedi.

"Hedefimiz, en az bir branşta gençlerimizi lisans sahibi yapmak"
Yaptıkları çalışmaların ilk meyvesini bugün aldıklarını ifade eden Çiçekli, "Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin olmadığı bir toplum düşünülemez. Nur Tatar Kapalı Spor Salonu bünyesinde yaptığımız çalışmaların bugün ilk meyvesini aldık. Bugün sadece fitness salonumuzu açıyoruz. Fitness salonunda bir lira kamu kaynağı harcanmadan, hayırseverlerin desteğiyle yapıldı. Kamu kaynağını kullanmadan temin ettiğimiz araçlarımız var. Bu araçlarımız sporcuları evlerinden alıp evlerine bırakacak. Bu sayede gençlerimiz boş zamanlarını artık kahvehane köşelerinde geçirmeyerek, kötü niyetli kişilerin de tuzaklarına düşmeyecekler. Hedefimiz, en az bir branşta gençlerimizi lisans sahibi yaparak, Nur Tatar gibi milli sporcu olmalarını sağlamaktır" diye konuştu.
Çiçekli, yaptığı konuşmanın ardından fitness salonunun açılış kurdelesini keserek, buradaki spor aletlerini bir süre kullandı. Daha sonra beraberindekilerle Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda yapımı devam eden güreş, boks, masa tenisi, okçuluk, atıcılık, kaya tırmanışı, boulder, halter ve squash branşlarının yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.
(MSA-Y)

16.04.2017 14:52:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA

89 yaşındaki kadın oyunu kullandı
YEREL

89 YAŞINDAKİ KADIN OYUNU KULLANDI
90 yaşındaki görme engelli oyunu kullandı
YEREL

90 YAŞINDAKİ GÖRME ENGELLİ OYUNU KULLANDI
Çaldıran'da su baskını
YEREL

ÇALDIRAN'DA SU BASKINI
Kaymakam Dundar'dan öğrencilere jest
YEREL

KAYMAKAM DUNDAR'DAN ÖĞRENCİLERE JEST
Van'da sağlık yatırımları
YEREL

VAN'DA SAĞLIK YATIRIMLARI
AK Parti'li Kayatürk'ten sağlık personeline ziyaret
YEREL

AK PARTİ'Lİ KAYATÜRK'TEN SAĞLIK PERSONELİNE ZİYARET
Van'daki Kırgız Türkleri sandık başında
YEREL

VAN'DAKİ KIRGIZ TÜRKLERİ SANDIK BAŞINDA
Van'da oy kullanma işlemi
YEREL

VAN'DA OY KULLANMA İŞLEMİ
Van'da AK Parti ilçe başkanının konvoyuna yapılan saldırı
YEREL

VAN'DA AK PARTİ İLÇE BAŞKANININ KONVOYUNA YAPILAN SALDIRI
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
Van'da AK Parti ilçe başkanının konvoyuna saldırı
YEREL

VAN'DA AK PARTİ İLÇE BAŞKANININ KONVOYUNA SALDIRI
Van Büyükşehir Belediyespor U-15 Bölgesel ligde şampiyonu oldu
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR U-15 BÖLGESEL LİGDE ŞAMPİYONU OLDU
Van'da ahır çöktü, 54 hayvan telef oldu
YEREL

VAN'DA AHIR ÇÖKTÜ, 54 HAYVAN TELEF OLDU

Van'daki terör saldırısı
YEREL

VAN'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Vali Taşyapan ve Milletvekili Atalay'dan şehit ailelerine taziye ziyareti
YEREL

VALİ TAŞYAPAN VE MİLLETVEKİLİ ATALAY'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ
Erciş sahil yolu vitrin projesi hayata geçiyor
YEREL

ERCİŞ SAHİL YOLU VİTRİN PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
AK Parti Van'da yüzlerce araçlık konvoyla 'Evet' dedi
YEREL

AK PARTİ VAN'DA YÜZLERCE ARAÇLIK KONVOYLA 'EVET' DEDİ
Enkaz altında kalan 54 hayvan telef oldu
YEREL

ENKAZ ALTINDA KALAN 54 HAYVAN TELEF OLDU
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
Van'da ortaokul öğrencileri gazete çıkaracak
YEREL

VAN'DA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ GAZETE ÇIKARACAK
Pirinç çuvalı ve hoparlörlerden uyuşturucu çıktı
YEREL

PİRİNÇ ÇUVALI VE HOPARLÖRLERDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Van'da 2017 av yasağı bilgilendirme toplantısı
YEREL

VAN'DA 2017 AV YASAĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi Android uygulamaları belli oldu
TEKNOLOJİ

BUNLARI TELEFONUNUZA MUTLAKA İNDİRİN!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!
  • 4 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...