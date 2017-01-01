16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Suruç'ta oy kullanma işlemi sürüyor

16 Nisan 2017 Pazar, 14:49
Suruç'ta oy kullanma işlemi sürüyor
Suruç'ta oy kullanma işlemi sürüyor

(Fotoğraflı)

Erhan Subaşı
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde oy kullanma işlemi sürüyor.
Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde de vatandaşlar anayasa değişikliği için oy kullanıyor. Suruç ilçesinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların kurulduğu merkezlere giderek oylarını kullanıyor.
Sandık görevlileri, oy kullanmak için gelen vatandaşlara kuralları hatırlattıktan sonra perdenin arkasına geçen vatandaşlar oylarını kullanıyor.
(ES-AOA-Y)

16.04.2017 14:56:46 TSI
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