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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Türel oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 14:55
Başkan Türel oyunu kullandı
Başkan Türel oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 'Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu' kapsamında Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Başkan Türel, "Bugünkü kararın bütün milletimiz ve devletimiz için uğurlu, kademli olmasını temenni ediyorum" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu' kapsamında vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Ebru Türel ve oğlu Akant ile birlikte gelen Başkan Türel, oyunu 1007 numaralı sandıkta kullandı. Diğer sandıkları da ziyaret eden Başkan Türel, sandık görevlileri ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Başkan Türel, oyunu kullandıktan sonra okul çıkışında yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Öncelikle ülkemizin, milletimizin geleceği için önemli bir gün, önemli bir karar. Milletimizin vereceği kararın elbette ki ülkemizin geleceğinde çok önemli bir katkısı olacağını, etkisi olacağını düşünüyorum. Bugün saat 17.00'de sandıklar açılmaya başlayacak. Tabii ülke olarak, millet olarak bizim büyük hedeflerimiz var. Ülkemizi çok daha güçlü şekilde, kalkınmış ülkeler sıralamasında çok daha üst sıralara taşımak gibi bir hedefimiz var. Bugün itibariyle gelişmiş 20 ülke arasında 17'nci olan ülkemiz, inşallah milletimizin vereceği kararla çok daha üst sıralarda olmayı hak ediyor. Ve bunu milletimizle başarıyoruz. Bugünkü kararın da bütün milletimiz ve devletimiz için uğurlu, kademli olmasını temenni ediyorum."

16.04.2017 15:02:46 TSI
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