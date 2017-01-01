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Sağlık ekipleri hastaları sandık başına taşıyor

16 Nisan 2017 Pazar, 14:55
Sağlık ekipleri hastaları sandık başına taşıyor
Sağlık ekipleri hastaları sandık başına taşıyor

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, evde sağlık hizmeti alan hastaları ambulansla sandık başına taşıyor.
Hakkari'de evde sağlık hizmeti alan ve sağlık ekiplerinin desteği olmadan oy kullanma işlemlerini gerçekleştiremeyecek durumda olanlar, evlerinden tek tek alınarak sandık başına getiriliyor. Kentte 18 sağlık çalışanı, 16 şoför, 12 ambulans ve 4 hizmet aracıyla seçim süresince hizmet verilecek.
Sağlık ekiplerince şu ana kadar toplam 60 kişi taşınarak oy kullanmalarına yardımcı olunduğu belirtildi.
(FT-MSA-Y)

16.04.2017 15:02:23 TSI
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