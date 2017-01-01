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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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K Parti Muğla Milletvekili Öztürk, oyunu Marmaris'te kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 15:00
K Parti Muğla Milletvekili Öztürk, oyunu Marmaris'te kullandı
AK Parti Muğla Milletvekili Öztürk, oyunu Marmaris'te kullandı

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, "Milletimizin önünü açılacağı bir gün yazıyoruz. Tarih bugünü yazacak" dedi.
Öztürk, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu kullanmak için evinin yakınında Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi'ne eşi Mübeccel Öztürk ve kızı Tuana ile birlikte geldi.
1060 numaralı sandıkta oyunu kullanan Öztürk, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir kez daha milli iradenin tecelli ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı halk oylamasında olduğu gibi ne zaman siyaset tıkansa millete gittiklerini işaret eden Öztürk, "Bugün de milletimize gidiyoruz. Sandıktan bizim tahminimiz evet çıkacak ve milletin önü açılacak. Seçimlerden sonra 6-7 ay hükümet kurulmasını beklemek ve koalisyon pazarlıkları bundan sonra olmayacak. Milletimizin önünü açılacağı bir gün yaşıyoruz. Tarih bugünü yazacak. Evete katkı verenler bu akşiam hep birlikte tarihe tanıklık edecek." diye konuştu.
Milletvekili Öztürk, okuldaki bütün sandıkları gezerek görevlilere kolaylıklar diledi, okul bahçesindeki vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
(VE-MB-Y)

16.04.2017 15:09:11 TSI
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