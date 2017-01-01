16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Kendi yerine atılan imza nedeniyle oy kullanamadı

16 Nisan 2017 Pazar, 15:04
Kendi yerine atılan imza nedeniyle oy kullanamadı
Kendi yerine atılan imza nedeniyle oy kullanamadı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da oy kullanmak isteyen bir kadın, kendi isminin olduğu yere önceden imza atıldığı gerekçesiyle oy kullanamadı.
Erzurum Yenişehir Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesine gelerek 1193 nolu sandıkta oy kullanmak isteyen Kader ismindeki kadın, listede kendi isminin olduğu yere başkasının imza atması nedeniyle oy kullanamadı. Duruma itiraz eden kadın, sandık görevlilerinden yardım istedi. Sandık görevlileri ise kendilerinin yapabilecekleri bir şey olmadığını belirtti.
(DA-AT-CC-Y)

16.04.2017 15:12:39 TSI
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