YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kendi yerine atılan imza nedeniyle oy kullanamadı

Kendi yerine atılan imza nedeniyle oy kullanamadı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da oy kullanmak isteyen bir kadın, kendi isminin olduğu yere önceden imza atıldığı gerekçesiyle oy kullanamadı.

Erzurum Yenişehir Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesine gelerek 1193 nolu sandıkta oy kullanmak isteyen Kader ismindeki kadın, listede kendi isminin olduğu yere başkasının imza atması nedeniyle oy kullanamadı. Duruma itiraz eden kadın, sandık görevlilerinden yardım istedi. Sandık görevlileri ise kendilerinin yapabilecekleri bir şey olmadığını belirtti.

(DA-AT-CC-Y)



16.04.2017 15:12:39 TSI

NNNN

