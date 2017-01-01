16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Başkan Kara eşi ile birlikte oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 15:10
Başkan Kara eşi ile birlikte oyunu kullandı
Başkan Kara eşi ile birlikte oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara eşi Gülsen Kara ile birlikte oyunu kullandı.
Belediye Başkanı Kara ile eşi Gülsen Kara, Ferhat Koçarslan İlkokulundaki 1035 No'lu sandıkta 'Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için oy kullandı. Belediye Başkanı Kara, oyunu kullandıktan sonra sandıkları gezerek görevliler ile vatandaşlarla sohbet etti.
(MAD-AOA-Y)

16.04.2017 15:18:57 TSI
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