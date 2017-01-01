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CHP'li Arık, oyunu kullandı



KAYSERİ (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 'Hayırlı olsun' dileğiyle oyunu kullandı. Talas'ta Toki Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu'nda oyunu kullanan Arık, oyunu 1240 Nolu sandıkta kullandı.

Türkiye 16 Nisan referandumu için sandık başına gitti. Nefeslerin tutulduğu referandum için CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da oyunu Talas'ta kullandı. Talas İlçe Başkanı Yalçın Mağden ve parti yöneticileriyle Toki Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu'na gelen Arık, oy kullanmadan önce okuldaki sandıkları ziyaret ederek, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Arık daha sonra oy kullanacağı 1240 nolu sandığa geçti. Arık, oyunu kullanırken "Çocuklarımızın, gençlerimiz, ülkemizin geleceği için hayırlı olsun" diyerek oyunu kullandı. Arık, ilçe başkanı ve partililer oy kullanımının ardından Talas'daki okulları ziyaret ederek, sandık görevlilerinden bilgi alarak, görevlerinde başarılar diledi.

(AÖ-Y)



16.04.2017 15:27:33 TSI

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