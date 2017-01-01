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Yaşar Karayel oyunu kullandı





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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - AK Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel, anayasa değişikliğine ilişkin yapılan referandumda oyunu kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel, Tavlusun mahallesinde bulunan Hasan-Nuriye Ünlen İlköğretim Okulu'nda 1569 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Okul bahçesinde bir açıklama yapan Karayel, "Bu, Cumhuriyet döneminde yapılan 6. Halk oylamasıdır. Beklentimiz 'Evet' ile neticelenmesidir. Çok şükür sağ salim ve kazasız belasız referandum dönemi yaşandı. Herkes fikirlerini söyledi. Şimdi söz millete aittir. Siyasetçinin hesabı sandıkta görülür. Şehrimizde de il başkanlığımız ve bütün teşkilatlarımız çok yoğun çalışmalarla kampanya dönemi yaşadılar. Şehrimizde kazasız ve belasız bir kampanya dönemi yaşadık. Bu kadar olgunlukla yaşanmış çok az seçim dönemleri vardır. Milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabi bu 'Evet' manasındaki hayırdır" ifadelerini kullandı.

(AG-AÖ-Y)



16.04.2017 15:29:34 TSI

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