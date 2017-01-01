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Varto'da oy kullanma işlemi



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik

MUŞ (İHA)  Muş'un Varto ilçesinde, oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, oyunu Varto İlkokulundaki 1015 No'lu sandıkta kullandı. İlçe merkezi ve köylerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ifade eden Kaymakam Çetin, "İlçe merkezi ve köylerinde yapılan seçimle ilgili olarak tarafımıza herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Vatandaşlarımız gayet sakin ve olumlu bir şekilde, şeffaf olarak oylarını kullanıp kendi evlerine gitmektedir. Güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri almıştır. Temennimiz, vatandaşlarımızın olumlu bir şekilde bu seçimi bitirmeleridir" dedi.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Cihan Kemal Gelbal ise, "Güvenlik tedbirlerimizle birlikte çok güzel bir seçim günü geçiriyoruz. İlçe merkezimiz ile köylerinde herhangi bir olumsuzluk bize gelmedi. Vatandaşlarımız şeffaf bir şekilde oylarını kullanıyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

(MSA-Y)



16.04.2017 15:36:29 TSI

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