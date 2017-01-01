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Başkan Ergün oyunu kullandı



(Fotoğraflı)



Aykut Yeniçağ

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi ve kızlarıyla birlikte sandık başına gitti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ve kızları Hande ve Merve ile birlikte Anayasa değişikliği referandumu için oy kullanmaya gitti. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 1308 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Ergün, okul girişinde vatandaşlarla selamlaştı. Sonrasında ailesiyle birlikte sandık başına geçen Başkan Ergün, oyunu kullandı. Oy kullanma işleminden sonra açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, "Bugün Türkiye için bir milat, bir dönüm noktası. Meclisimizin almış olduğu referandum kararı gereği bugün bütün Türkiye'de bulunan yaklaşık 80 milyona yakın nüfus ve yurtdışında bulunan 3 milyona yakın nüfusumuz, Türk milletimiz oyunu kullanmak üzere sandık başında. Tabi ki bu bir parti seçimi değil. Ne milletvekili seçiyoruz, ne başbakan seçiyoruz, ne de cumhurbaşkanımızı seçiyoruz. Bugün verilen oy Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 yılında kurulmuş olan bu Cumhuriyetin devamı niteliğinde bir seçim. Vatandaşımız yapılan propagandalar süresi içerisinde bununla ilgili kararını, herkesin şahsi, hür düşüncesi içerisinde, hiç bir baskı ve diğer unsurlara kanmadan vermesi gerektiğine inanıyorum. 'Evet' olmuş, 'Hayır' olmuştan ziyade ve ya çıkacak sonuca göre değil artık bu Türkiye'nin komşunun komşuya selamı kestiği, herkesin birbirini iteklediği, karpuzun ikiye bölünmüş gibi 'Benden olan, olmayan' düşüncesine ve kavga ortamına girmeden Türkiye'de herkesin birbirini kucakladığı ve birbirini barış içerisinde, huzur içerisinde, korkunun olmadığı demokrasinin işlediği bir Türkiye Cumhuriyeti olarak düşünüyorum. Bu sürecin inşallah buna vesile olacağına inanıyorum. Bir taraf değil, hep beraber birbirimizi kucaklayarak bu ülkenin üretimini arttırarak gelişimini arttırarak çok daha refah düzeyini yükselten çok daha iyi noktalara götüren, insanların kendini daha huzurlu ve mutlu hissettiği bir Türkiye'de yaşamak en büyük dileğimdir" diye konuştu.

(AY-Y)



16.04.2017 15:39:49 TSI

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