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Evde sağlık ekipleri yatan hastalar için seferber oldu



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Evde sağlık hizmeti alan yatan hastaların referandumda oy kullanması için evde sağlık ekipleri gün boyu hizmet verildi.

16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa değişikliğine ilişkin 18 maddeninin halk oylamasına sunulduğu referandumda evde sağlık hizmeti alan hastaların oy kullanması için çalışma yapıldı. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastanelerin evde sağlık ekipleri oy kullanmak isteyen hastaları evinden ambulansla alarak oy kullanacakları sandıklara götürdü.

Oylarını kullanan vatandaşlar verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.

(RŞ-RFK-Y)



16.04.2017 15:46:09 TSI

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